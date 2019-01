Invizibil in Liga I, Julio Baptista e superstar in Brazilia! A facut Revelionul cu Ronaldo! Cum s-au pozat cei doi

Julio Baptista a castagat 180 de mii de euro de la venirea in Romania, desi a jucat mai putin de o repriza in trei partide.

43 de minute a jucat Julio Baptista (37 de ani) pentru CFR Cluj, de la venirea in Romania. Atacantul a fost invizibil in ultima perioada, fiind lasat in afara lotului de Toni Conceicao. Daca pe teren nu ii merge prea bine, in afara lui Baptista se descurca de minune. El nu are problema banilor si isi petrece timpul liber alaturi de alte supervedete.

Julio Baptista a facut Revelionul alaturi de Ronaldo, fostul Balon de Aur si goleador al Braziliei.

Cei doi s-au fotografiat la miezul noptii, in timp ce ciocneau cate un pahar.