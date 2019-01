Singurul fotbalist care a marcat mai multe goluri decat Messi si Ronaldo in 2018! Jucatorul care a devenit o masina de goluri anul trecut

Un fotbalist algerian se poate lauda cu o realizare cu adevarat importanta. Este singurul din lume care a marcat mai multe goluri decat Messi si Ronaldo in 2018, la nivel profesionist.

Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Algerianul Baghdad Bounedjah, atacant la Al Sadd, in Qatar, a marcat 59 de goluri in 40 de meciuri, in 2018! El i-a depasit pe Messi, Ronaldo, Harry Kane si Lewandowski!

Bounedjah este international algerian si are 8 goluri in 21 de selectii pentru nationala tarii sale. La Al Sadd, el evolueaza alaturi de Xavi si Gabi Fernandez.

Spre deosebire de Bounedjah, care a marcat de 59 de ori in 40 de meciuri, Leo Messi a strans 51 de goluri in 54 de partide. Ronaldo a bifat 49 de reusite in 53 meciuri!

Bounedjah are 27 de ani si evolueaza la Al Sadd din 2015, dupa ce a mai trecut pe la Etoile du Sahel. Al Sadd este lider in Qatar in acest moment.

13 goluri a marcat Bounedjah in Liga Campionilor Asiei, competitie in care Al Sadd a prins semifinalele.

Cel mai bun meci al sau a fost un Al Sadd 10-1 Al Arabi, in care a marcat 7 goluri!

De serviciile lui Bounedjah se intereseaza Leeds United, formatie aflata pe primul loc in Championship. 10 milioane de euro este cota sa de piata!

"Ambitia mea este sa joc intr-un campionat bun din Europa si sa prind Mondialul din 2022 cu nationala tarii mele", spune Bounedjah.