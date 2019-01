Cristiano Ronaldo a fost doar inceputul! Juventus pregateste TRANSFERUL IERNII in Europa: au inceput deja negocierile pentru mutarea care poate aduce trofeul Ligii

Juventus vrea sa castige UEFA Champions League si pregateste inca un transfer spectaculos.

Dupa ce l-au achizitionat pe Cristiano Ronaldo in vara, italienii mai vor un transfer de marca. MundoDeportivo noteaza ca James Rodriguez este principala tinta a lui Juventus in aceasta iarna.



Situatia jucatorului columbian este una complicata. James Rodriguez nu mai vrea sa continue la Bayern Munchen, iar Real Madrid nu doreste sa-l ia inapoi dupa ce l-a imprumutat in Germania.



Juventus l-a delegat pe Fabio Paratici, directorul sportiv al clubului, pentru a negocia cu Bayern si cu impresarul jucatorului pentru un transfer cat mai rapid.