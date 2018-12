TOPUL celor mai buni marcatori la final de 2018! Cum arata clasamentul pentru Gheata de Aur, cu Messi ajuns pe locul 3 si Ronaldo intrat intre primii 10

Leo Messi tinteste o noua Gheata de Aur. Argentinianul a castigat trofeul in 2018 si il vrea si in 2019. El este pe locul 3 in acest moment.

2018 se incheie cu Leo Messi si Ronaldo tintind o noua Gheata de Aur. Cei doi jucatori sunt pe locurile 3, respectiv 7 in clasamentul pentru trofeul acordat celui mai bun marcator.

Liderul clasamentului in acest moment este brazilianul Liliu, care evolueaza la Nomme Kalju, in Estonia. El a marcat 31 de goluri, dar are dezavantajul ca sezonul din Estonia s-a incheiat deja si coeficientul ligii este unul mic.

Liliu este urmat de Mbaye Diagne, de la Kasimpasa, cu 20 reusite, si Leo Messi, cu 15 goluri marcate. Cristinao Ronaldo are 14 reusite pentru Juventus in acest sezon.

Clasamentul pentru Gheata de Aur la final de 2018