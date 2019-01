Teja si-a luat in serios rolul de antrenor al FCSB! Primele ironii pentru dinamovisti: "Se poate daca ii ai pe Neymar, Messi si Ronaldo!" De ce nu a reusit la Dinamo

Mihai Teja este noul antrenor al FCSB si incepe sa se acomodeze cu noua postura.

Teja a vorbit despre situatia de la Dinamo si este de parere ca oficialii din "Stefan cel Mare" au gresit strategia: jucatorii si antrenorii au nevoie de continuitate pentru a pune pe roate un proiect serios. Se poate realiza si intr-un timp foarte scurt, dar doar daca ai jucatori precum Neymar, Messi sau Cristiano Ronaldo.

"Cum iti asterni, asa dormi! Daca ai o strategie, poti sa faci ceva pe un termen mai lung. Asa, de la o luna la alta nu mai e bun antrenorul, nu mai sunt buni jucatorii... Pierdem un meci, ii dam afara pe toti si aducem altii, batem pe cineva si suntem cei mai buni din Romania... Nu se poate asa, trebuie sa existe un echilibru! Da-i unui antrenor macar sase luni! De patru ani, de cand am plecat eu de la Dinamo, s-au schimbat zece-cincisprezece jucatori la fiecare sase luni! Se poate, daca vii cu lista: Neymar, Messi, Hazard, Ronaldo. Geniile nu mai au nevoie sa se acomodeze, dar jucatorii normali trebuie integrati intr-o echipa, necesita un timp", a declarat Mihai Teja pentru GazetaSporturilor.

Teja a antrenat pentru o scurta perioada in "Stefan cel Mare". Teja a fost antrenorul lui Dinamo in 2015, insa pentru doar 5 meciuri.



"Sigur ca nu mi-a convenit ca am plecat dupa un timp atat de scurt, nici n-am avut cand sa demonstrez ceva! Eram tanar, imi doream foarte mult sa arat ca eram capabil s-o conduc pe Dinamo, chiar ma bucuram ca ajunsesem la un brand de top. Nu s-a putut...", a mai precizat actualul antrenor al FCSB.