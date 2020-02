"Muncesc din greu ca sa-l conving pe antrenor." Ionut Radu, pregatit pentru debutul la Parma! Echipa romanului joaca cu Lazio, care nu a mai pierdut din septembrie in Serie A

Ionut Radu trage tare sa debuteze la Parma.

Parma o intalneste pe teren propriu pe Lazio, duminica, ora 19:00. Romanul nu a jucat niciun minut de la transferul la noua echipa si spera sa primeasca o sansa cu Lazio:

"Sunt mereu pregatit. Muncesc din greu ca sa-l conving pe antrenor ca pot ajuta. Impotriva lui Lazio va fi un meci in care cine isi va dori mai mult victoria va castiga, e printre cele mai bune echipe din campionat. Trebuie sa fim uniti ca si grup", a spus Radu, potrivit lalaziosiamonoi.it.

Lazio este pe locul 3 in Serie A, cu 50 de puncte, la 4 puncte in spatele liderului Juventus. Echipa din Roma nu a mai pierdut in campionat din 25 septembrie 2019, cand era invinsa de Inter cu 1-0.