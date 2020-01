BREAKING NEWS: Mesajul de ADIO a lui Ionut Radu pentru Genoa! Ce a spus romanul

Ionut Radu (22 ani) s-a despartit de Genoa in aceasta iarna.

Portarul urmeaza sa semneze cu Parma pana la sfarsitul sezonului. Inter Milano a fost de acord cu imprumutul acestuia, dupa ce si-a pierdut postul de titular la Genoa, in favoarea lui Mattia Perin, venit de la Juventus.

Desi a preferat sa nu vorbeasca pana acum de situatia in care se afla, astazi, Radu a postat un mesaj pe retelele de socializare.

"Ma gandesc inapoi la tot prin ce am trecut, la bucuriile si emotiile, de pe teren si din afara terenului, cu acel grup fantastic cu care am impartit acelasi vestiar si fani timp de un an si jumatate, care au crezut intotdeauna in noi si in visul nostru.

Multumesc intregului personal din Genova care mi-a oferit ocazia sa joc intr-un mediu unic si ca mi-a permis imbunatatirea profesionala si umana. Acest capitol captivant s-a incheiat si a sosit momentul sa pornesc intr-o noua aventura. MULTUMESC.", a scris Ionut Radu pe Instagram.