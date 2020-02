Ionut Radu a schimbat echipa, dar nu se astepta la asta! Ce patit romanul la primul meci de la transferul la Parma

Ionut Radu a plecat de la Genoa, nemultumit de faptul ca a pierdut postul de titular.

Ionut Radu a fost doar rezerva in prima partida pentru Parma, desi portarul care a fost trimis in teren a fost la primul meci din Serie A in acest sezon.

Luigi Sepe, portarul titular de la Parma, este accidentat, insa Roberto D'Aversa a decis sa il lase pe Radu pe banca si l-a introdus in teren pe Simone Colombi (28 de ani). Radu are 17 aparitii in Serie A in acest sezon, pentru Genoa.

Parma a remizat in deplasare la Cagliari, scor 2-2.

Mattia Perin a fost adus de Genoa de la Juventus si Ionut Radu si-a pierdut postul de titular la echipa din Genova. Nemultumit de acest statut, jucatorul impreuna cu impresarul sau au ajuns la un acord pentru un transfer la Parma, echipa care ocupa poizitia a 7-a in Serie A si care se lupta pentru un loc in cupele europene.