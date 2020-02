"Am dat probe aici cand aveam 15 ani!" Ionut Radu a fost prezentat OFICIAL la Parma! Ce mesaj le transmite fanilor

Ionut Radu a fost przentat oficial la Parma.

Portarul roman, Ionut Radu, a fost prezentat oficial la Parma si a oferit primele cuvinte in echipamentul acestora. Radu a spus ca la 15 ani a dat probe la Parma, iar acum se intoarce pentru a fi titular. Portarul roman este imprumutat de Inter pana la vara.

"Sunt fericit cu alegerea pe care am facut-o. Vin la Parma cu spirit de sacrificiu, pentru a lucra si pentru a obtine maximum posibil. Sunt aici pentru a ajuta echipa sa isi atinga obiectivul. La Genoa nu s-a rupt nimic, pana la urma este vorba de alegeri tehnic si le-am respectat intotdeauna. Soarta a facut sa fiu aici. Prima data cand am pus piciorul pe un teren de fotbal a fost aici la Parma, cand aveam 15 ani am dat o proba, iar soarta a vrut sa ma intorc aici.

Exista un grup frumos aici, din prima zi mi-am dat seama ca este o familie. Este un lucru esential, deoarece fara un grup unit nu poti obtine rezultate. Sunt intotdeauna gata, trebuie intotdeauna sa dau tot ce pot pentru a-l convinge pe antrenor si a ajuta echipa. Trebuie sa dai intotdeauna totul la antrenamente, iar apoi antrenorul decide. Forta mea, dar si cea pe care trebuie sa o lucrez in continuare, este aspectul mental. Incerc mereu sa-mi imbunatatesc nivelul personal", au fost primele cuvinte ale lui Ionut Radu la prezentarea acestuia la Parma.