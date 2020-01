BREAKING NEWS | La asta nu se astepta nimeni! Rasturnare TOTALA de situatie pentru Ionut Radu: nu mai semneaza cu Nice! Unde va merge

Portarul roman nu mai merge in Ligue 1.

Desi jurnalistii de la les-transferts.com l-au anuntat deja pe Ionut Radu la Nice, situatia pare sa se fi schimbat in ultimele ore. In prezent imprumutat la Genoa de la Inter, goalkeeper-ul roman nu mai prinde minute de cand Mattia Perin a venit la echipa, iar un transfer in perioada de mercato de iarna e inevitabil.

Inter, echipa de care apartine, nu-l vrea deocamdata in lot pentru ca nu ar avea sanse reale sa evolueze, asa ca agentul lui Ionut Radu s-a reorientat. Nice era favorita pentru obtinerea unui imprumut pentru 18 luni, insa portarul va ramane in Italia, la Parma, anunta celebrul jurnalist Gianluca Di Marzio.

Luigi Sepe, portarul titular al Parmei, s-a accidentat si va lipsit de pe teren in urmatoarea perioada, iar varianta Ionut Radu este una ideala pentru antrenorul Roberto D'Aversa.