"Super Radu a salvat finalul!" Romanul, un nou meci de senzatie in Serie A: parada fabuloasa prin care i-a cucerit definitv pe italieni

Ionut Radu i-a impresionat din nou pe italieni.

Radu devine pe zi ce trece un jucator tot mai vizibil in Serie A. Dupa ce sezonul trecut a contribuit din plin la salvarea echipei de la retrogradare, acum portarul roman pare sa treaca la un alt nivel.

Radu a salvat-o pe Genoa de la infrangere in ultima etapa. Genoa a luat un punct din meciul cu Bologna, scor 0-0, iar Radu a avut o parada fabuloasa in ultimele minute ale partidei. Radu a avut si noroc la penalty-ul lui Sansone: jucatorul celor de la Bologna a tras in tranversala.

Presa italiana il ridica in slavi pe Radu.



"Interventie providentiala a romanului in fata lui Soriano", au scris cei de la Gazzetta dello Sport. "Super Radu a salvat finalul", a scris si Corrire dello Sport.