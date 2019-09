Radu si-a facut deja un nume in Serie A! Gazzetta dello Sport, laude la adresa romanului: "E aurul lui Genoa!" Italienii il considera EROUL echipei

Ionut Radu a devenit deja un jucator extrem de important in Serie A.



Portarul roman a ajutat-o pe Genoa sa se salveze de la retrogradare in sezonul trecut, a reusit un Campionat European de exceptie alaturi de nationala de tineret in aceast vara si a facut pasul si catre echipa nationala de seniori.

Italienii il lauda pe tanarul goalkeeper roman si sunt de parere ca in acest moment Radu este cel mai bun jucator al echipei. Radu va mai juca si in acest sezon la Genoa dupa ce si-a prelungit pentru inca un an imprumutul de la Inter.



"Este mai mult decat un pariu. Radu are talent si nervi de otel. E aurul lui Genoa. Tanar protagonist in cursa de salvare a echipei de la retrogradare, in sezonul trecut, Ionut este pregatit sa creasca din punct de vedere calitativ. Radu a fost puternic, a reusit sa-si arate toata forta, dar si puterea mentala, in momentele cheie, salvand echipa in meciurile in care isi juca ultimele sperante in Serie A", au scris jurnalistii de la Gazzetta dello Sport.