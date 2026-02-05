Campioana României a primit vizita moldovenilor joi seară, pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 25 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Elias Charalambous s-a impus cu 2-1 și a înregistrat, astfel, toate cele trei puncte.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după victoria cu Botoșani: ”De ei mi-a plăcut”

Patronul lui FCSB, Gigi Becali, a intervenit în direct la TV și a evidențiat că le-a apreciat evoluția tuturor jucătorilor după victoria cu Botoșani.

”Nu poți să spui că numai Thiam. Mi-a plăcut toată echipa. Și Crețu, și Miculescu și Cisotti. Nu mai spun de Andre Duarte, nu mai spun de Popa. El a salvat golul la ieșirea în fața lui Mailat”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

După victoria cu Botoșani, FCSB a urcat pe locul 10 cu 37 de puncte. 10 victorii, șapte rezultate de egalitate și opt înfrângeri are campioana până acum.

Pentru FCSB urmează meciul cu Oțelul Galați de duminică (20:00), în timp ce FC Botoșani o va înfrunta tot duminică pe Metaloglobus București (17:00).