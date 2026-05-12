Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”

„Aș vrea să merg să fumez... ziua de azi a fost una extrem de proastă”, a spus Sarri, înainte de a părăsi sala. VEZI VIDEO

Înaintea finalei, Sarri a oferit momente de neuitat la conferința de presă. La un moment dat, tehnicianul lui Lazio a întrerupt conferința de presă pentru a cere o pauză neașteptată.

Inter vine după un sezon excelent, cu titlul deja câștigat în Serie A, iar echipa lui Cristi Chivu pornește ca favorită la câștigarea trofeului. Totuși, Lazio încearcă surpriza, chiar dacă formația lui Maurizio Sarri a fost învinsă categoric de Inter în campionat, 0-3, în weekend.

Înainte de asta, tehnicianul a avut un discurs dur despre prestația echipei sale din meciul precedent, încheiat cu scorul de 3-0 pentru Inter Milano, în etapa #36 din Serie A.

„Performanța și rezultatul de sâmbătă au fost un rahat. Dacă intrăm la fel în finală, tactica nu mai contează.

Dacă mentalitatea va fi aceeași ca sâmbătă, tactica nu mai contează. Am nevoie de o echipă complet diferită”, a spus antrenorul lui Lazio.

Sarri a recunoscut că nu mai există timp pentru schimbări tactice majore și că totul se va decide la nivel mental.

„În câteva zile nu poți schimba mare lucru. Totul depinde de minte și de curaj. Au traversat un sezon greu jucătorii. Meritau să ajungă aici”, a mai spus Sarri.

