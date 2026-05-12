VIDEO Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”

Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Finala Cupei Italiei, Lazio – Inter Milano, se joacă miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma și poate fi urmărită LIVE pe VOYO. 

TAGS:
Maurizio Sarricristi chivuInter MilanoCoppa ItaliaLazio
Din articol

Inter vine după un sezon excelent, cu titlul deja câștigat în Serie A, iar echipa lui Cristi Chivu pornește ca favorită la câștigarea trofeului. Totuși, Lazio încearcă surpriza, chiar dacă formația lui Maurizio Sarri a fost învinsă categoric de Inter în campionat, 0-3, în weekend.

Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”

Înaintea finalei, Sarri a oferit momente de neuitat la conferința de presă. La un moment dat, tehnicianul lui Lazio a întrerupt conferința de presă pentru a cere o pauză neașteptată.

„Aș vrea să merg să fumez... ziua de azi a fost una extrem de proastă”, a spus Sarri, înainte de a părăsi sala. VEZI VIDEO

Înainte de asta, tehnicianul a avut un discurs dur despre prestația echipei sale din meciul precedent, încheiat cu scorul de 3-0 pentru Inter Milano, în etapa #36 din Serie A.

„Performanța și rezultatul de sâmbătă au fost un rahat. Dacă intrăm la fel în finală, tactica nu mai contează.

Dacă mentalitatea va fi aceeași ca sâmbătă, tactica nu mai contează. Am nevoie de o echipă complet diferită”, a spus antrenorul lui Lazio.

Sarri a recunoscut că nu mai există timp pentru schimbări tactice majore și că totul se va decide la nivel mental.

„În câteva zile nu poți schimba mare lucru. Totul depinde de minte și de curaj. Au traversat un sezon greu jucătorii. Meritau să ajungă aici”, a mai spus Sarri.

Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, poate fi urmărită LIVE pe VOYO, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00. Pe site-ul Sport.ro poți vedea tot ce mișcă de la Roma, dar și cele mai importante faze ale meciului de pe Stadio Olimpico.

  • Cristi Pintea, Daniel Anghel și Radu Bunescu (video) vor transmite cele mai noi informații de la Roma, acolo unde se dispută finala Coppa Italia. 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez
”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez
Cristi Chivu a făcut anunțul despre Marcus Thuram înainte de finala Coppa Italia
Cristi Chivu a făcut anunțul despre Marcus Thuram înainte de finala Coppa Italia
ULTIMELE STIRI
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
Cristi Chivu a făcut anunțul despre Marcus Thuram înainte de finala Coppa Italia
Cristi Chivu a făcut anunțul despre Marcus Thuram înainte de finala Coppa Italia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

A spus-o în direct la TV după FCSB - Unirea Slobozia: „Vine Charalambous înapoi”

A spus-o în direct la TV după FCSB - Unirea Slobozia: „Vine Charalambous înapoi”

Răsturnare de situație! A fost șters de pe ”lista neagră” și rămâne la FCSB

Răsturnare de situație! A fost șters de pe ”lista neagră” și rămâne la FCSB



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez
”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
Alte subiecte de interes
Domnul Tudor! Lazio Roma și-a ales noul antrenor, după demisia lui Maurizio Sarri
Domnul Tudor! Lazio Roma și-a ales noul antrenor, după demisia lui Maurizio Sarri
Furie pe rețelele sociale după demisia lui Sarri și confirmarea lui Martusciello pe banca lui Lazio
Furie pe rețelele sociale după demisia lui Sarri și confirmarea lui Martusciello pe banca lui Lazio
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!