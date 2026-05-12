”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez

Totul a culminat cu o bătaie între Federico Valverde și Aurelien Tchouameni în urma căreia mijlocașul uruguayan a ajuns la spital. Pentru a pune punct scandalurilor, una dintre măsurile plănuite de șefii de pe ”Bernabeu” este înlocuirea cu Alvaro Arbeloa, iar Jose Mourinho este principalul candidat.

Florentino Perez, legendarul președinte al lui Real Madrid, a organizat marți de urgență o conferință de presă în cadrul căreia a anunțat că vor fi organizate alegeri pentru șefia clubului. În acest fel, Perez vrea să se asigure că are în continuare susținerea membrilor comisiei, în condițiile în care în ultima perioadă mai multe scandaluri din interiorul clubului au ajuns în presă. Perez crede că acestea au fost divulgate intenționat de anumite persoane în încercarea de a destabiliza clubul și de a pune mâna pe putere la Real Madrid.

Cu toate acestea, jurnaliștii prezenți în sala de conferințe nu au putut să nu îl întrebe pe președintele lui Real Madrid și despre viitorul antrenor al echipei. Presa din Spania a scris în repetate rânduri că ar fi vorba despre Jose Mourinho, actualul antrenor al celor de la Benfica. Perez a refuzat să dea un răspuns, însă nici nu a negat, nici nu a confirmat venirea lui Jose Mourinho. Conducătorul clubului de pe ”Bernabeu” s-a rezumat la a spune că madrilenii nu sunt deocamdată în punctul de a decide noul antrenor.

”Nu voi vorbi despre antrenori sau jucători, voi candida pentru a reda patrimoniul membrilor clubului. Li se ia, după cum văd zi de zi, de către unii jurnaliști care vor să plec.

Nu doar că nu voi pleca, ci mă voi prezenta la alegeri, pentru că vreau ca Real Madrid CF să rămână al membrilor săi. M-am prezentat acum 26 de ani și a trebuit să plătesc salariile celor care nu erau plătiți și să apăr instituția.

(n.r. Vine Jose Mourinho?) Nu suntem în acel moment procedural, suntem în etapa de a rezolva ca Real Madrid să fie al membrilor săi. Vreau să discut cu ei, să se prezinte, să îmi spună ce au făcut în viața lor pentru Real Madrid.

Trebuie să pun capăt acestei campanii absurde împotriva lui Real Madrid. Nu a existat un Real Madrid mai glorios în istorie. Dacă am fost ales cel mai bun președinte din istoria clubului și chiar din istoria tuturor cluburilor, eu mă voi apăra, nu pentru mine, ci pentru instituție. Dar astăzi nu vorbim despre fotbal, există un subiect prioritar pe care trebuie să îl rezolv”, a spus Florentino Perez.