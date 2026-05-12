”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez

”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid a bifat un nou sezon sub așteptări, iar tensiunile au luat naștere în vestiarul echipei.

TAGS:
Jose MourinhoFlorentino PerezReal Madrid
Din articol

Totul a culminat cu o bătaie între Federico Valverde și Aurelien Tchouameni în urma căreia mijlocașul uruguayan a ajuns la spital. Pentru a pune punct scandalurilor, una dintre măsurile plănuite de șefii de pe ”Bernabeu” este înlocuirea cu Alvaro Arbeloa, iar Jose Mourinho este principalul candidat.

Florentino Perez, întrebat direct despre venirea lui Jose Mourinho la Real Madrid

  • Florentino perez 12
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Florentino Perez, legendarul președinte al lui Real Madrid, a organizat marți de urgență o conferință de presă în cadrul căreia a anunțat că vor fi organizate alegeri pentru șefia clubului. În acest fel, Perez vrea să se asigure că are în continuare susținerea membrilor comisiei, în condițiile în care în ultima perioadă mai multe scandaluri din interiorul clubului au ajuns în presă. Perez crede că acestea au fost divulgate intenționat de anumite persoane în încercarea de a destabiliza clubul și de a pune mâna pe putere la Real Madrid.

Cu toate acestea, jurnaliștii prezenți în sala de conferințe nu au putut să nu îl întrebe pe președintele lui Real Madrid și despre viitorul antrenor al echipei. Presa din Spania a scris în repetate rânduri că ar fi vorba despre Jose Mourinho, actualul antrenor al celor de la Benfica. Perez a refuzat să dea un răspuns, însă nici nu a negat, nici nu a confirmat venirea lui Jose Mourinho. Conducătorul clubului de pe ”Bernabeu” s-a rezumat la a spune că madrilenii nu sunt deocamdată în punctul de a decide noul antrenor.

Nu voi vorbi despre antrenori sau jucători, voi candida pentru a reda patrimoniul membrilor clubului. Li se ia, după cum văd zi de zi, de către unii jurnaliști care vor să plec.

Nu doar că nu voi pleca, ci mă voi prezenta la alegeri, pentru că vreau ca Real Madrid CF să rămână al membrilor săi. M-am prezentat acum 26 de ani și a trebuit să plătesc salariile celor care nu erau plătiți și să apăr instituția.

(n.r. Vine Jose Mourinho?) Nu suntem în acel moment procedural, suntem în etapa de a rezolva ca Real Madrid să fie al membrilor săi. Vreau să discut cu ei, să se prezinte, să îmi spună ce au făcut în viața lor pentru Real Madrid.

Trebuie să pun capăt acestei campanii absurde împotriva lui Real Madrid. Nu a existat un Real Madrid mai glorios în istorie. Dacă am fost ales cel mai bun președinte din istoria clubului și chiar din istoria tuturor cluburilor, eu mă voi apăra, nu pentru mine, ci pentru instituție. Dar astăzi nu vorbim despre fotbal, există un subiect prioritar pe care trebuie să îl rezolv”, a spus Florentino Perez.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

A spus-o în direct la TV după FCSB - Unirea Slobozia: „Vine Charalambous înapoi”

A spus-o în direct la TV după FCSB - Unirea Slobozia: „Vine Charalambous înapoi”

Răsturnare de situație! A fost șters de pe ”lista neagră” și rămâne la FCSB

Răsturnare de situație! A fost șters de pe ”lista neagră” și rămâne la FCSB



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
Alte subiecte de interes
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Real Madrid a mai doborât un record mondial! E primul club care atinge această bornă
Real Madrid a mai doborât un record mondial! E primul club care atinge această bornă
”Vine Mbappe?” Florentino Perez, întrebat despre transferul francezului imediat după finala Champions League
”Vine Mbappe?” Florentino Perez, întrebat despre transferul francezului imediat după finala Champions League
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!