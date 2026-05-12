Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”

Portarul U21 al celor de la FCSB s-a izbit de Joao Paulo în meciul cu Unirea Slobozia, scor 0-0, și nu a mai putut continua jocul, fiind înlocuit cu Ștefan Târnovanu.

Mihai Stoica a oferit ultimele vești despre situația lui Matei Popa, după ce portarul U21 de la FCSB a fost făcut KO după o ciocnire cu coechipierul său, Joao Paulo. Oficialul de la FCSB a dezvăluit că goalkeeper-ul a suferit o comoție cerebrală și urmează să efectueze și alte investigații în următoarele zile.

Mihai Stoica s-a arătat revoltat de faptul că arbitrul asistent nu a ridicat fanionul pentru ofsaid la faza premergătoare accidentării lui Matei Popa. Cert este însă că Matei Popa nu va mai apăra în acest final de sezon, astfel că Ștefan Târnovanu va reveni în poarta roș-albaștrilor.

”E important că Matei Popa este bine. Am tras o sperietură groaznică. A avut o comoție cerebrală. La pauză nu arăta bine deloc. A fost dus la spital, i s-au făcut toate investigațiile. Urmează să mai facă niște investigații neuro săptămâna care vine. Tu arbitru asistent nu vezi că e ofsaid? E o chestie foarte gravă.

E cea mai mare eroare pe care un asistent poate să o facă. Săracul, nu l-a văzut pe Joao Paulo, poate nici nu a strigat. E copil, e la primele meciuri. Experiența e mai importantă la un moment dat decât valoarea portarului respectiv. M-aș mira să mai joace în acest final de sezon. Nu are nimic neurologic, dar pauză, clar!”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.