Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, poate fi urmărită LIVE pe VOYO, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00. Pe site-ul Sport.ro poți vedea tot ce mișcă de la Roma, dar și cele mai importante faze ale meciului de pe Stadio Olimpico.

Cristi Pintea, Daniel Anghel și Radu Bunescu (video) vor transmite cele mai noi informații de la Roma, acolo unde se dispută finala Coppa Italia.

Inter avea emoții în privința atacantului francez, după ce presa italiană a scris că Thuram ar fi acuzat probleme la antrenament și ar fi putut rata finala. Ulterior, situația s-a liniștit, iar staff-ul medical a confirmat că a fost doar o contractură ușoară.

Cristi Chivu a făcut anunțul despre Marcus Thuram înainte de finala Coppa Italia

Prezent la conferința de presă dinaintea partidei, tehnicianul Cristi Chivu a confirmat că francezul este bine și că s-a prezentat la antrenamente.

„Thuram este bine. Testele nu au arătat nimic. S-a antrenat cu noi, iar mâine mai avem o zi pentru a-l evalua”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă.

Inter merge la Roma după un sezon excelent, în care a cucerit deja titlul în Serie A. Chivu a avertizat însă că finala va fi complet diferită, chiar dacă „nerazzurrii” au învins-o recent pe Lazio cu 3-0 în campionat.

Cotat la 50 de milioane de euro, Marcus Thuram se poate lăuda în acest sezon cu 43 de meciuri bifate, 18 goluri marcate și opt pase decisive livrate.