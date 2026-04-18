Inter este foarte aproape de câștigarea titlului în Italia, după victoria cu 3-0 în fața lui Cagliari.

Echipa antrenată de Cristi Chivu se află pe primul loc în Serie A, la 12 puncte de poziția a doua ocupată de Napoli, dar și cu un meci în plus.

Marotta, întrebat despre situația lui Cristi Chivu

Președintele lui Inter a fost întrebat la finalul meciului cu Cagliari despre viitorul lui Cristi Chivu.

Marotta nu a stat mult pe gânduri și a transmis că prelungirea contractului antrenorului român este doar o formalitate și l-a lăudat pe Chivu.

„Aspectul contractual este astăzi o formalitate. A demonstrat că este la nivelul lui Inter și este unul dintre cei mai buni antrenori tineri din Europa.”, a spus Giuseppe Marotta pentru Sky Sport.

Oficialul „nerazzurrilor” a explicat și ce ar trebui să facă Inter pentru a-și atinge obiectivul.

„Foarte prudenţi, dar şi foarte optimişti. Suntem în ultimul kilometru, cu tricoul roz, şi putem vedea linia de sosire, dar încă sunt puncte în joc şi nu facem calcule.

Trebuie să repetăm prestaţia de la Como. Ştim că fiecare meci este o provocare importantă, pentru că adversarii îşi multiplică motivaţia atunci când ne întâlnesc. Trebuie să avem respect maxim pentru adversar, dar şi să fim conştienţi de propriile noastre calităţi.”, a adăugat italianul.

Cristi Chivu are 47 de meciuri în acest sezon pe banca lui Inter și a reușit 32 de victorii, 4 remize și 11 înfrângeri.

Antrenorul român i-a luat locul lui Simone Inzaghi în vara anului 2025, după ce antrenorul italian a plecat la Al-Hilal în Arabia Saudită.