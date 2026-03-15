Tehnicianul român a primit cartonaș roșu în minutul 85, după ce a protestat vehement la adresa arbitrului Gianluca Manganiello.

Chivu intrase pe teren imediat după golul egalizator al oaspeților, fază la care Inter a reclamat fault în atac. După verificarea VAR, reușita a fost validată, iar antrenorul român a fost eliminat pentru proteste repetate.

Ședință de două ore în vestiar cu șefii lui Inter

Potrivit presei italiene, imediat după finalul partidei, Cristi Chivu s-a închis în vestiar alături de staff-ul tehnic și conducerea clubului.

La discuție au participat președintele Giuseppe Marotta, directorul sportiv Piero Ausilio și oficialul clubului Riccardo Ferri.

Întâlnirea a durat aproximativ două ore, iar în urma acesteia s-ar fi luat decizia ca nimeni de la Inter să nu ofere declarații la finalul partidei.

Furia celor de la Inter a fost provocată de două episoade din repriza a doua: intervenția lui Sulemana asupra lui Dumfries înaintea golului marcat de Krstovic și un penalty cerut de nerazzurri după un contact între Scalvini și Frattesi în careu.

Cristi Chivu va primi, cel mai probabil, doar o etapă suspendare

După acest rezultat, Inter Milano rămâne lider în Serie A, cu 68 de puncte, însă AC Milan se poate apropia la cinci puncte dacă va câștiga duelul din deplasare cu Lazio.

Pentru Cristi Chivu, aceasta este prima eliminare de la preluarea echipei. Dacă nu va primi o sancțiune suplimentară, antrenorul român va lipsi o singură etapă, suspendarea automată pentru două cartonașe galbene.