Marotta a dezvăluit totul! Se face transferul „diamantului” lui Chivu la Arsenal?!

„Diamantul” lui Cristi Chivu se află pe radarul lui Arsenal.

Inter traversează o perioadă excelent în Serie A, iar echipa antrenat de Cristi Chivu se află pe primul loc, la zece puncte de principala urmăritoare, AC Milan.

„Derby della Madonnina” de duminică, de la ora 21:45, dintre AC Milan și Inter, va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Beppe Marotta a clarificat totul! Ce se întâmplă cu Pio Esposito

Atacantul italian este într-o formă excelentă, iar ultimele prestații în tricoul lui Inter au atras atenția mai multor echipe importante din Europa, printe care și Arsenal.

„Tunarii” sunt interesați să îl aducă pe „diamantul” lui Chivu de 20 de ani în această vară pe Emirates Stadium.

Marotta, președintele lui Inter, a fost întrebat despre interesul „tunarilor” pentru Pio Esposito și a lămurit situația.

„Arsenal nu a întrebat de Pio Esposito, în ciuda informațiilor apărute în presă.

Nu plănuim să vindem jucători de top, iar transferurile de jucători nu sunt prioritatea noastră. Îl vedem pe Pio Esposito ca pe o piesă-cheie pentru viitorul nostru.

Orice se poate întâmpla în viitor, dar mă refer la un viitor foarte îndepărtat.”, a spus Marotta.

Atacantul italian crescut de Inter are în acest sezon șapte goluri și șase pase decisive în 37 de partide jucate în tricoul „nerazzurrilor”.

Pio Esposito este cotat la 35 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

