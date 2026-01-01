Se pare însă că atacantul nu este singurul tricolor care poate ajunge pe continentul american în această iarnă.

Marius Marin poate părăsi fotbalul european

Marius Marin a scris istoria la Pisa, unde a devenit jucătorul străin cu cele mai multe meciuri la clubul toscan, 257 de prezențe pe teren, în care a marcat de șapte ori și a oferit 12 pase decisive. Chiar dacă a fost un jucător de bază la Pisa și la un moment dat a fost și căpitanul echipei, Marius Marin și-a pierdut postul de titular, iar în ultima vreme a fost mai mult rezervă.

În această iarnă, după opt ani petrecuți la Pisa, Marius Marin poate schimba echipa. Mijlocașul echipei naționale nu mai intră în planurile lui Alberto Gilardino, iar Pisa nu vrea să îi mai ofere o prelungire a contractului care va expira în vară. Pentru a obține o sumă de bani în schimbul mijlocașului român, Pisa va trebui să îl vândă pe Marin încă din această iarnă.

Sestaporta susține că Marius Marin ar putea părăsi chiar fotbalul european. Site-ul italian scrie că agenții fotbalistului român sunt în discuții cu mai multe cluburi din Statele Unite ale Americii, Arabia Saudită și chiar Australia.