Man si Mihaila ar putea fi antrenati de una dintre legendele Italiei! Inzaghi sau Cannavaro, favoriti sa preia banca tehnica a Parmei

Fillippo Inzaghi si Fabio Cannavaro sunt printre principalii candidati sa preia echipa lui Dennis Man si Valentin Mihaila.

Roberto D'Aversa nu a reusit sa o mentina pe Parma in Serie A, iar gruparea din Emilia-Romagna se pregateste sa aduca un antrenor care o poate promova inapoi pe marea scena a fotbalului italian.

Potrivit publicatiei italiene Gazetta dello Sport, Parma se pregateste sa dea o lovitura de proportii, iar printre principalii favoritii sa preia banca tehnica a echipei lui Man si Mihaila se afla doi castigatori ai Campionatului Mondial din 2006, Fillipo Inzaghi si Fabio Cannavaro.

Ambii antrenori au trecut pe la Parma, pe cand activau ca jucatori de fotbal. Fostul atacant, Inzaghi a jucat in sezonul 1995-96, iar castigatorul Balonului de Aur din 2006, Cannavaro a activat pentru formatia de pe Ennio Tardini intre 1995 si 2002, fiind considerat una dintre marile legende ale clubului.

In momentul de fata, Fabio Cannavaro conduce banca tehnica a lui Guangzhou Evergrande, echipa clasata pe locul 8 in prima liga din China, iar Inzaghi este in prezent antrenorul lui Benevento, club cu care a retrogradat in diviza secunda a Italiei in stagiunea actuala.

De asemenea, ziarul italian scrie ca Vincenzo Italiano, Giovanni Stroppa sau Paolo Zanetti ar fi de asemenea pe lista conducerii lui Parma.