Experimentatul portar slovac Martin Dubravka a semnat cu echipa de fotbal Tottenham Hotspur, a anunţat miercuri clubul din Premier League, printre ai cărui jucători este fundaşul român Radu Drăguşin.

Martin Dubravka, acord cu Tottenham

Portarul în vârstă de 37 de ani se va alătura echipei lui Roberto De Zerbi începând cu 1 iulie, după expirarea contractului său cu Burnley, unde a jucat în 35 de meciuri sezonul trecut, notează Reuters.

„Totul s-a mişcat destul de repede şi sunt foarte fericit să fiu aici. Mi-a plăcut foarte mult să urmăresc echipele lui Roberto de-a lungul anilor şi ştiu totul despre stilul, viziunea şi fanii fantastici de aici”, a declarat Dubravka într-un comunicat.

Un portar experimentat în Premier League

Dubravka aduce o vastă experienţă în Premier League, el ajungând în Anglia la Newcastle United în 2018. El a petrecut şapte sezoane la club, jucând în 179 de meciuri înainte de a se transfera la Burnley în 2025.

Portarul a fost împrumutat pentru o scurtă perioadă la Manchester United în 2022, când echipa a câştigat Cupa Ligii. De asemenea, el are 60 de selecţii pentru naţionala Slovaciei.

197 de apariții a adunat Martin Dubravka în Premier League.

Agerpres