Horatiu Fesnic, la centru in finala Cupei Romaniei! Craiova, fara infrangere in meciurile arbitrate in acest sezon de Fesnic 

Astra si CSU Craiova se infrunta sambata, de la ora 20:30, in finala Cupei Romaniei.

Partida care se va disputa la Ploiesti, pe Arena 'Ilie Oana', va fi condusa la centru de Horatiu Fesnic, care nu a mai arbitrat in acest sezon niciun meci din Cupa Romaniei.

Centralul de 31 de ani a condus 23 de partide in aceasta stagiune, dintre care 22 in Liga 1 si una in preliminariile Europa League.

De 4 ori a arbitrat-o Fesnic pe Craiova in acest sezon, fiecare meci fiind castigat de olteni: 1-0 cu Dinamo, 3-1 cu Gaz Metan, 1-0 cu FC Hermannstadt si 1-0 cu FC Botosani.

De cealalta parte, Astra a fost condusa de Horatiu Fesnic de doua ori in actuala stagiune, in meciurile cu FC Voluntari (2-3) si Academica Clinceni (1-1) din sezonul regulat.

Finala Cupei Romaniei, Astra - Craiova, este programata sambata, de la ora 20:30, si va fi transmisa live pe www.sport.ro.