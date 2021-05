EXCLUSIV | "Nu suntem intr-un moment bun!" Ce spune Ionut Badea inainte de finala Cupei Romaniei: "Asta incerc sa le transmit jucatorilor"

Astra o infrunta pe CSU Craiova in finala Cupei Romaniei.

In aceasta dimineata, Ionut Badea a vorbit la Pro X despre ce inseamna pentru Astra aceasta finala in conditiile in care echipa a retrogradat in Liga 2.

Antrenorul giurgiuvenilor a declarat ca adjudecarea trofeului ar putea insemna salvarea echipei de la desfiintare si ca isi doreste ca jucatorii lui sa reuseasca un meci bun, care ar putea sa ii ajute sa obtina transferuri importante.

Badea a comentat si perioada petrecuta pe banca Astrei, dezvaluind care era starea fotbalistilor in momentul in care a preluat echipa.

"Exista posibilitatea ca finala Cupei Romaniei sa insemne salvarea echipei. Mai mult decat atat, si pentru jucatori e o situatie foarte buna, in conditiile in care echipa a retrogradat, pentru ei, pentru viitorul lor, pentru eventuale transferuri, e un motiv in plus sa dea maxim la acest meci. Nu suntem intr-o postura foarte buna, dar exista dorinta din partea jucatorilor de a incheia acest sezon cu o evolutie buna care poate sa ne aduca un trofeu.

Dupa acest meci o sa vad exact ceea ce am de facut pe mai departe. Nu suntem intr-un moment bun, asta e clar, dar atata timp cat accepti realitatea, poti sa faci ceva sa schimbi lucrurile. E important sa intelegem ce se intampla ca sa putem face ceva.

Timpul a fost scurt pentru mine si nu a fost de partea mea. Era doar o situatie de 'spalare de creier' si de ridicare a stimei de sine pentru ca increderea era jos dupa o serie de meciuri fara victorie. Am stiut in ce intru, dar am vrut sa ajut. Dani Coman e un om foarte bun, e normal sa puna suflet si sa sufere cand lucrurile nu ies asa cum trebuie.

Un invingator nu e cel care castiga fiecare meci, ci cel care se ridica primul dupa o lovitura incasata. Nu mai avem ce pierde, avem doar de castigat dintr-o finala de Cupa. Stiu ce inseamna sa castigi acest trofeu, sentimentul e unic si asta incerc sa le transmit jucatorilor", a declarat Ionut Badea la Ora exacta in sport.

Finala Cupei Romaniei, Astra - Craiova, este programata sambata, de la ora 20:30, si va fi transmisa live pe www.sport.ro.