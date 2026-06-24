EXCLUSIV Starul Mondialului, plecăciune în fața unui român: „Lui îi datorez asta!“

Starul Mondialului, plecăciune în fața unui român: „Lui îi datorez asta!“ CM 2026
Amir Kiarash
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Alireza Beiranvand, goalkeeperul care a strălucit în a doua etapă a meciurilor din faza grupelor, a făcut o mărturisire emoționantă pentru Sport.ro.

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Din articol

S-a tot spus că un Mondial extins, cu 48 de echipe, ne va oferi multe meciuri neatractive, dar va avea și un aspect pozitiv. Concret, va evidenția niște jucători, proveniți de la naționale mai puțin mediatizate. Și de acest lucru ne convingem acum, la două săptămâni după startul turneului final.

A doua etapă a partidelor din faza grupelor a inclus o remiză albă, dar destul de spectaculoasă în meciul Iran – Belgia, la Los Angeles. Aici, pe „SoFi Stadium“ a strălucit Alireza Beiranvand (33 de ani). Până și marele Jose Mourinho a avut cuvinte de laudă la adresa goalkeeperului iranian, după cum Sport.ro a arătat aici.

Remarcabil e că, în spatele acestei prestații fabuloase din partea lui Beiranvand, a stat un român. Alin Dincă (foto, jos, 46 de ani) e antrenorul cu portarii în naționala Iranului. Hunedoreanul a fost cel care a insistat ca Beiranvand să fie titular, în partida cu Belgia, într-un moment în care selecționerul Amir Ghalenoei lua în calcul scoaterea acestuia dintre buturi și înlocuirea sa cu Hossein Hosseini.

Beiranvand: „Alin m-a <<omorât>> la antrenamente, dar lui îi datorez parada asta!“

La o zi după meciul Iran – Belgia (0-0) de la Los Angeles, l-am întâlnit pe Alireza Beiranvand în cantonamentul perșilor de la Tijuana (Mexic). Aici, înainte de sesiunea de pregătire de la prânz, înaltul goalkeeper de 1,95 de metri a ținut să-și exprime recunoștința față de antrenorul român de la lot.

Alin (n.r. – Dincă) m-a <<omorât>> la antrenamente, dar lui îi datorez parada asta! Doar noi doi știm de câte ori am exersat astfel de faze. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut și tot ce face pentru echipa națională“, a transmis eroul Iranului.

Beiranvand a fost ales „Omul meciului“ Iran – Belgia de către FIFA. A fost o decizie firească, având în vedere paradele salvatoare ale iranianului, de-a lungul partidei. De departe cea mai spectaculoasă intervenție a lui Beiranvand, cea la care a și făcut referire în dialog cu Sport.ro, a venit, în minutul 59. Atunci, o minge centrată în careu de De Bruyne a ajuns la De Cuyper, aflat la doi, trei metri de poartă. Când golul părea inevitabil, Beiranvand a reușit să blocheze șutul belgianului, în mod miraculos!

Beiranvand, intervenție miraculoasă în meciul Iran - Belgia

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Mă bucur mult că i-am făcut fericiți pe iranieni. Contează cel mai mult pentru mine. Mai ales că acest rezultat a venit după o perioadă grea pentru țara noastră. Sperăm ca, măcar pentru câteva zile, să le oferim oamenilor o mică bucurie“, ne-a spus Beiranvand.

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