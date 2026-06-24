S-a tot spus că un Mondial extins, cu 48 de echipe, ne va oferi multe meciuri neatractive, dar va avea și un aspect pozitiv. Concret, va evidenția niște jucători, proveniți de la naționale mai puțin mediatizate. Și de acest lucru ne convingem acum, la două săptămâni după startul turneului final.

A doua etapă a partidelor din faza grupelor a inclus o remiză albă, dar destul de spectaculoasă în meciul Iran – Belgia, la Los Angeles. Aici, pe „SoFi Stadium“ a strălucit Alireza Beiranvand (33 de ani). Până și marele Jose Mourinho a avut cuvinte de laudă la adresa goalkeeperului iranian, după cum Sport.ro a arătat aici.

Remarcabil e că, în spatele acestei prestații fabuloase din partea lui Beiranvand, a stat un român. Alin Dincă (foto, jos, 46 de ani) e antrenorul cu portarii în naționala Iranului. Hunedoreanul a fost cel care a insistat ca Beiranvand să fie titular, în partida cu Belgia, într-un moment în care selecționerul Amir Ghalenoei lua în calcul scoaterea acestuia dintre buturi și înlocuirea sa cu Hossein Hosseini.