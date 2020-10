Mama lui Nicolo Zaniolo dezvaluie cand va reveni pe teren mijlocasul Romei: ''Se recupereaza bine! E motivat''

Nicolo Zaniolo se afla in perioada de recuperare dupa ruptura de ligamente incrucisate pe care a suferit-o in partida disputata alaturi de nationala tarii sale impotriva Olandei.

Intr-un interviu acordat jurnalistilor de la Radio Kiss Kiss,preluati ulterior de site-ul footballitalia.com, mama lui Zaniolo, Francesca Costa, a dezvaluit ca: "Nicolo se recupereaza bine, este foarte motivat. Face fizioterapie si se antreneaza de doua ori pe zi acasa. Zilele trecute a urmarit meciul Italiei la televizor si si-a incurajat colegii. I-a spus tatalui sau: <<Mi-ar fi placut sa fiu cu ei acolo>>. Nicolo va reveni in martie sau aprilie. Nu e nici prea devreme, nici prea tarziu".

La momentul accidentarii mijlocasul ofensiv in varsta de 21 de ani abia revenise dupa o accidentare identica la celalalt picior care l-a tinut departe de gazon 6 luni.

Cotat la 55 de milioane de euro, mijlocasul care a adunat 7 selectii in nationala Italiei pentru care a si reusit sa inscrie de 2 ori, se afla in vizorul campioanei Italiei, Juventus Torino, club care s-a aratat dispus in urma cu ceva timp sa achite 50 de milioane de euro in schimbul transferului fostului fotbalist al lui Inter Milano.