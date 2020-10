Prezenta lui Rafael Nadal la Turneul Campionilor si Australian Open 2021, pusa sub semnul intrebarii: "Nu stiu daca voi juca, e momentul sa fiu destept!" 

Rafael Nadal este nesigur cu privire la participarea sa in Turneul Campionilor si Australian Open 2021.

Rafael Nadal si-a trecut in palmares al 13-lea titlu la Roland Garros, egalandu-l prin aceasta performanta pe Roger Federer in clasamentul all-time al Slam-urilor castigate. Cu toate acestea, tenismenul spaniol mai are un turneu important pe care nu a reusit sa-l castige vreodata, anume Turneul Campionilor.

Nici in acest an insa Rafael Nadal nu pare incantat de ideea de a participa, anuntand la Paris ca nu s-a gandit la niciun plan referitor la ultimele luni ale acestui sezon.

"Nu stiu, nici macar nu imi stiu calendarul. Nu stiu ce voi face dupa Roland Garros. Nu va pot spune daca voi continua sa joc sau nu voi mai juca in urmatoarele doua luni. Nu m-am hotarat daca voi continua in acest sezon sau ma voi opri din a juca pana anul viitor. Asadar, nu are sens sa vorbim astazi despre Turneul Campionilor, pentru ca nu stiu daca voi mai juca in acest an sau nu," a declarat Rafael Nadal in cadrul conferintei de presa desfasurate dupa incheierea Roland Garros 2020.

"E o discutie pe care trebuie sa o am cu familia si echipa mea in urmatoarele zile. Trebuie sa ne calmam si sa analizam viitorul apropiat, pentru ca ne confruntam cu o situatie dificila, dupa cum toata lumea stie. Cat despre Australia, participarea presupune 14 zile de carantina inaintea startului turneului. E momentul sa fiu destept si sa iau deciziile corecte in fiecare moment. Dau tot ce am mai bun pentru a nu lua deciziile rele. Pana inaintea finalei, ma gandeam doar la Roland Garros, fara sa ma gandesc la ce va fi mai tarziu, dar probabil de zilele urmatoare ma voi gandi la ce turnee as putea sa joc," a adaugat numarul 2 ATP, potrivit Tennis Head.