EXCLUSIV | Pariul lui Mitica Dragomir pentru defensiva echipei nationale: "Sa il tineti minte! Va ajunge unul dintre cei mai buni fundasi centrali pe care ii are tara asta!"

Mitica Dragomir a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

"Oracolul din Balcesti" a declarat ca Romania poate avea in viitorul apropiat un fundas central de mare clasa. Fostul sef de la Liga l-a mention pe Cristian Ignat, jucator legitimat la juniorii lui Rapid.

"Dar acolo la Rapid, ma mir de ce nu il baga pe unu din Republica Moldova de la U17. Are 192, va ajunge unul dintre cei mai buni fundasi centrali din aceasta tara, a fost la echipa juniorilor si l-a luat Rapid si pe el si pe unul Rares. Rares a promovat la primaa echipa, dar cand promoveaza asta, fundasul central, sa il tineti minte, Cristian Ignat. Va ajunge unul dintre cei mai buni fundasi centrali pe care ii are tara asta. Este o tampenie mare. El e junior, dar nu poate sa joace ca junior in Romania, ati mai vazut asa ceva? Ca exista un protocol scris in Republica Moldova. Dar va ajunge mare fotbalist, mare de tot!", a sspus Mitoca Dragomir.

Ignat este un jucator in varsta de 17 ani din Republica Moldova. El a fost luat in vara lui 2019 de la FC Juniorul de catre Rapid II. Legislatia din Repuplica Moldova nu ii permite deocamdata sa joaca pe nationala tarii noastre. El are 3 meciul pentru selectionata Moldovei U17.