Mesajul lui Razvan Marin pentru conducerea FRF: "As incerca sa vorbesc cu ei!" Care ar fi PRINCIPALA SCHIMBARE pe care ar face-o daca ar fi selectioner 

Razvan Marin a fost prezent conferinta de presa premergatoare meciului cu Austria din Nations League. Mijlocasul roman a vorbit despre o posibila plecare a lui Mirel Radoi de la echipa. Fostul jucator de la Ajax este convins ca selectionerul va ramane la nationala si nu va renunta asa usor.

"Nu este o atmosfera tocmai placuta, e normal dupa doua infrangeri la rand, noi incercam sa ne mentinem pozitivi si sa ne revenim mental pentru meciul cu Austria.

Legat de plecarea lui Mister, nu am nicio teama, il cunosc, nu renunta asa usor.

Am discutat cu totii, incercam sa remediem situatia. Nu stiu cat de tineri mai suntem cu totii, eu am deja 24 de ani, nu mai avem 18 ani, sa nu facem fata, mai ales ca jucam prin campionate destul de puternice. Incercam sa schimbam situatia, sa vina cat mai multi tineri la nationala.

Nu imi e teama de meciul cu Austria, cred ca a fost o declaratie la cald a lui Mister dupa meci. Vom pastra principiile pregatite pana acum.

Vom pregati meciul bine, sa spalam putin din aceste doua infrangeri. Cred ca noi, ca si jucatori, incercam mereu sa dam tot ce e mai bun, sa ne facem treaba cat mai bine pe teren, bineinteles ca ne dorim sa ajungem la Mondial", a spus mijlocasul roman.

De asemenea, el considera ca atat Cosmin Contra cat si Mirel Radoi au pus la nationala in practica idei asemenatoare.

"Nu cred ca s-au schimbat foarte multe la nationala fata de anul trecut, intr-adevar, cu domnul Radoi incercam sa jucam foarte mult fotbal, sa facem presiune de sus. Domnul Contra, intr-un fel ne cam cerea aceleasi lucruri, nu s-au schimbat multe.

Am vazut foarte multe reactii negative dupa cele doua meciuri, sa vina o declaratie foarte pozitiva din partea domnului Hagi ne da incredre si incercam sa ne mentinem pozitiile.

Sunt sigur ca Mister isi va asuma vina tot timpul dupa fiecare meci pierdut, dar bineinteles ca si noi avem o parte din vina la astfel de rezultate.

Noi am incercat sa punem in practica tot ce am pregatit la antrenamente.

Daca as fi selectioner, poate as incerca sa vorbesc cu conducerea Federatiei sa schimbam terenurile unde jucam, sa avem terenuri cat mai bune", a spus Razvan Marin la conferinta de presa.