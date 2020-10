ULTIMA ORA! Gheorghe Hagi NU a ajuns la un acord cu reprezentantii Academiei lui Ajax Amsterdam!

In ultima perioada s-a vehiculat in spatiul public posibilitatea unei colaborari intre Academia Gheorghe Hagi si Academia Ajax Amsterdam.

Invitat in aceasta dimineata la emisiunea ProSport Live, George Ogararu, fost fotbalist al ''lancierilor'' si fost oficial al Viitorului, a spus ca intelegerea dintre Gica Hagi si oficialii lui Ajax nu s-a materializat in cele din urma.

Fostul fundas dreapta a dezvaluit ca reprezentantii clubului batav au ramas cu o impresie foarte buna despre proiectul pe care Hagi il deruleaza la academie, dar nu a dat niciun detaliu referitor la motivul pentru care colaborarea nu s-a mai infaptuit pana la urma.

"Au vazut jucatori talentati. Au spus ca sunt jucatori talentati, au apreciat infrastructura. Aveau alte pareri despre Romania, iar acum au spus ca au foarte mult potential. Au apreciat proiectul si ca ofera jucatori pentru echipa mare si in strainatate. Scopul meu a fost de a crea o legatura intre cele doua academii, dar acest lucru nu s-a finalizat. Hagi a fost nevoit sa vanda pentru a-si face bugetul. Daca nu vindea, atunci se batea la titlu an de an", a declarat Ogararu pentru sursa citata.