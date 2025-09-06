Maicon nu s-a ferit să o spună înainte de primul derby al lui Chivu: „Rămâne cea mai puternică echipă”

După pauza internațională, pentru Inter urmează derby-ul cu Juventus din etapa a treia de Serie A. Meciul va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, de la 19:00.

Trupa antrenată de Cristi Chivu a pierdut în fața lui Udinese, scor 1-2, pe teren propriu, iar primul eșec din acest sezon al tehnicianului român a venit mai repede decât și-ar fi dorit acesta.

Întrebat despre primul derby al lui Chivu pe banca „nerazzurrilor”, Maicon a explicat că va fi o partidă complicată pentru Inter.

Fostul coleg al tehnicianului român consideră că Napoli este favorită la câștigarea campionatului pentru că este campioana din sezonul trecut, dar brazilianul o consideră pe Inter cea mai bună echipă formație din Serie A.

„Juventus-Inter de duminica viitoare înseamnă deja mult. Bianconeri au început bine și e întotdeauna greu împotriva lor. După meciul lor grozav împotriva lui Torino, Inter a încetinit ritmul împotriva lui Udinese și trebuie să transmită imediat un mesaj puternic campionatului.

Favorita la câștigarea campionatului? Aș spune Napoli. Cine începe cu tricolorul pe piept este întotdeauna echipa de învins, chiar dacă Inter rămâne cea mai puternică echipă.”, a declarat Maricon, conform presei italiene.

