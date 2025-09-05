Tehnicianul român care o pregătește pe Inter nu este un adept al fotbalului bazat pe posesie, preferând o abordare mult mai pragmatică și incisivă.



"Arta gherilei", rețeta succesului



Jurnaliștii italieni subliniază că pentru Chivu există un "fals mit" de care nu ține cont: superioritatea la capitolul posesie. Publicația notează că românul nu este interesat să domine la acest capitol statistic.



"Se poate câștiga și prin «arta gherilei, cu mușcături neașteptate, fără înflorituri»", au punctat cei de la Gazzetta.



Exemplul oferit este o victorie recentă obținută de Chivu pe vremea când o antrena pe Parma, într-un meci contra lui Juventus, echipă pregătită de Igor Tudor. Deși avea la dispoziție resurse inferioare, antrenorul român "a cucerit teritoriul prin abilitate colectivă. Cu suflet".



"Nu întotdeauna diferența de valoare poate fi acoperită prin atitudine, dar uneori se poate", au încheiat jurnaliștii italieni, evidențiind pragmatismul și capacitatea lui Chivu de a-și mobiliza echipa pentru a depăși adversari teoretic mai puternici.

