Inter a intrat în pauza pentru echipele naționale cu un rezultat negativ în Serie A.

Trupa antrenată de Cristi Chivu a pierdut în fața lui Udinese, scor 1-2, pe teren propriu, iar primul eșec din acest sezon al tehnicianului român a venit mai repede decât și-ar fi dorit acesta.



Inter a câștigat amicalul cu Padova



Chivu și-a dorit să își țină în priză elevii care nu fost chemați la reprezentativele lor, iar „nerazzurrii” au jucat un meci amical cu Padova.

Inter s-a impus cu 3-1 în fața formației din Serie B, în meciul de pregătire de la Appiano Gentile, iar golurile echipei milaneze au fost marcate de Andy Diouf (22 de ani), Henrikh Mkhitaryan (36 de ani) și Carlos Augusto (26 de ani), informează Tuttomercatoweb.

După pauza internațională, pentru Inter urmează derby-ul cu Juventus din etapa a treia de Serie A. Meciul va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, de la 19:00.

Formația lui Cristi Chivu a debutat excelent la Inter în Serie A, după 5-0 cu Torino în prima etapă, dar înfrângerea cu Udinese a stârnit primele voci critice.

