"M-au intrebat cei de la Juventus de el!" Becali ar putea da lovitura cu 'perla' Popescu! Clubul din Serie A il monitorizeaza

Jucatorul FCSB-ului este in atentia marilor cluburi europene si ar putea face subiectul unui transfer spectaculos in viitor.

Devenit un titular incontestabil in acest sezon, mai ales dupa plecarea lui Dennis Man, Octavian Popescu ar putea face in curand pasul catre un campionat de top din Europa, fiind monitorizat si de Juventus, dupa cum spune impresarul Florin Manea.

"Da, m-au intrebat si cei de la Juventus. M-au intrebat cum mi se pare, ca au auzit ca e un copil bun. 'Da, e un copil bun, are calitate', am raspuns. El e si prieten cu Radu (Dragusin), au crescut impreuna, au fost la Regal si la lot stau in aceeasi camera.



Mi-a placut de el de cand era la Rapid, a fost un an acolo. Le-am dat referintele exacte, dar de aici pana la un transfer e cale lunga. E bine totusi ca e monitorizat, sa joci la 18 ani la Steaua (n.r. - FCSB) si sa faci diferenta atrage atentia, lumea se uita", a spus Manea la GSP.

Popescu a evoluat in acest sezon in 33 de partide pentru FCSB, in care a reusit sa marcheze de 4 ori si sa ofere si 7 pase decisive. A reusit sa debuteze si pentru nationala de tineret, chiar la Campionatul European U21 din Ungaria, unde a fost folosit de Adrian Mutu in doua partide, insa fara a avea realizari notabile. Totusi, este vazut de multi ca fiind unul dintre cei mai talentati jucatori romani, multi anticipand o plecare a sa care se va produce in curand.