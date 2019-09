LOVITURA GREA pentru Sarri! Juventus si-a pierdut capitanul! Chielinii e OUT 6 luni dupa o accidentare groaznica la antrenament

Giorgio Chiellini a suferit o entorsa la genuchiul drept in timpul unui antrenament desfasurat pe 30 august si a fost operat.

Capitanul celor de la Juventus, fundasul Giorgio Chiellini, a fost operat cu succes la genuchiul drept, a anuntat, marti, multipla campioana a Italiei pe retelele de socializare, care a adaugat ca spera in revenirea internationalului in sase luni.

"Interventia, efectuata intr-o clinica din Innsbruck de profesorul Christian Fink, in prezenta medicului echipei Juventus, dr. Tzouroudis, este un succes complet", a precizat, Juventus, intr-un comunicat.

Chiar daca Juventus l-a transferat in aceasta vara pe fundasul olandez Matthijs De Ligt pentru 85 de milioane de euro, accidentarea lui Chiellini este o lovitura grea pentru club.

Capitanul torinezilor, in varsta de 35 de ani, venea dupa unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei si este in continuare stalpul defensivei. Pe langa De Ligt, Juventus poate conta in centrul defensivei pe italienii Leonardo Bonucci si Daniele Rugani, precum si pe turcul Merih Demiral, adus in aceasta vara de la Sassuolo.