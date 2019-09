Juventus a incheiat perioada de mercato cu un ultim transfer! Copilul-minune din Coreea de Nord care va juca alaturi de Ronaldo

Juventus l-a transferat pe Kwang Song Han (21 ani) de la Cagliari in ultima zi a perioadei de transferuri

Atacantul de 21 de ani a fost imprumutat de catre Cagliari in Serie B la Perugia unde a avut 39 de aparitii si a reusit sa inscrie 11 goluri, in timp ce pentru Cagliari a jucat in 12 partide.

Juventus si-a exprimat interesul pentru jucatorul din Coreea inca de acum un an, insa a reusit sa concretizeze transferul abia din acest sezon. Suma transferului nu a fost precizata insa s-ar invarti in jurul a 5 milioane de euro.

UFFICIALE ✍ | Han Kwang Song è un nuovo giocatore bianconero! L’attaccante della Corea Del Nord arriva dal Cagliari. Benvenuto! ⚪⚫#WelcomeHan pic.twitter.com/CcjfPHg3ro — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 2, 2019

Pentru inceput, Song Han va evolua cu echipa Under23 a lui Juventus insa italienii vor sa il vada performand la prima echipa cat mai curand.