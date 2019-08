Accidentare horror la Juventus! Unul dintre cei mai importanti jucatori isi poate incheia cariera dupa ce s-a lovit la antrenament!

Presa din Italia anunta ca veteranul lui Juventus ar putea sa-si incheie cariera!

Veteranul celor de la Juventus Torino, Giorgio Chiellini, nu va mai juca fotbal pana in 2020 dupa o accidentare extrem de grava in timpul unui exercitiu banal la un antrenament. Chiellini a suferit o fractura de tibie si peroneu iar perioada de recuperare este estimata la 6 luni!

Ajuns la 35 de ani, Chiellini ar putea insa chiar sa-si incheie cariera dupa aceasta accidentare, scriu italienii. Chiellini, cel care a strans 507 partide pentru Juventus si a marcat unicul gol in prima etapa din Serie A in victoria cu Parma, va fi operat saptamana viitoare.

Accidentarea lui Chiellini il transforma in titular pe Matthijs De Ligt. Castigatorul trofeului Golden Boy in 2019 a fost cumparat cu 75 de milioane de euro in aceasta vara de Juventus, insa a fost rezerva in startul de sezon. Accidentarea lui Chiellini schimba insa situatia tanarului olandez.