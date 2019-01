Lovitura pentru Cristiano Ronaldo! Juventus insista pentru transferul unui star de la Barcelona

Jucatorul dorit de Ronaldo langa el la Juventus are sanse mici sa mai fie transferat de campioana Italiei.

Juventus Torino a renuntat la varianta Marcelo, fundasul brazilian pe care Cristiano Ronaldo l-a dorit alaturi de el, si s-a reorientat catre Jordi Alba! Cei de la Tuttosport scriu ca Alba este principala tinta pentru Juventus in conditiile in care fundasul stanga spaniol mai are contract cu Barca pana in vara lui 2020.

Pana acum, Jordi Alba nu s-a inteles cu Barca pentru prelungirea contractului iar Juventus incearca sa profite. Nu este prima data cand Juve aduce jucatori importanti cand acestia devin liberi de contract - s-a mai intamplat cu Dani Alves sau Emre Can, iar urmatorul nume va fi cel al lui Aaron Ramsey, cel care s-ar fi inteles deja cu Juve coform presei din Italia.

Totusi, cei de la Juventus nu vor sa astepte inca un an pentru aducerea lui Jordi Alba si pregatesc o oferta, sperand ca Barca va accepta o suma mai mica pentru a nu-l pierde gratis.