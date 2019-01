Imperiul de sute de milioane de euro al lui Cristiano Ronaldo! Cat castiga portughezul fara sa atinga mingea

Cristiano Ronaldo este considerat de multi unul dintre cei mai buni fotbalisti ai planetei.

Drept urmare, atacantul ajuns la 33 de ani, castiga o mica avere la Juventus pentru serviciile sale. Portughezul incaseaza 30 de milioane de euro pe an in Italia. Nu mai punem la socoteala averea stransa din contractele anterioare sau din procentajul sumelor de transfer care i s-au cuvenit.

Totusi, Cristiano nu face bani doar din fotbal. El isi asigura o avere de sute de milioane de euro din cele 31 de contracte de colaborare pe care le are in intreaga lume.

Dintre acestea, cel mai valoros este cel pe care il are cu sponsorul Nike. Intelegerea cu gigantul din lumea echipamentului sportiv a inceput in 2003 si daca va continua si dupa ce Ronaldo se va retrage, cei de la Forbes estimeaza ca portughezului i-ar intra in conturi, in total, nu mai putin de 870 de milioane de dolari.

Cristiano Ronaldo are, de asemenea, contracte uriase cu Castrol, ZTE, EA Sports, Emporio Armani sau Herbalife.