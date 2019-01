Ianis Hagi si-a ales 11-le ideal din 2018! Cum arata echipa "dinamita" cu Mbappe, Messi, Neymar si Ronaldo titulari

Ianis Hagi nu si-a scris niciodata cu markerul pe tricoul numele marilor fotbalisti. "Aveam orice tricou imi doream in original", recunoaste capitanul de la Viitorul. Si oricum il chema Hagi!

Ianis a ales echipa lui de vis pentru EuSunt12.



"Ter Stegen in poarta, Dani Alves pe dreapta, Marcelo pe stanga. In centru ii pun pe Ramos si Umtiti". Asa a inceput Ianis Hagi 11-lea ideal din 2018.

La mijlocul terenului, capitanul Viitorului i-ar pune pe Busquets si Rakitic. Balonul de Aur Modric nu are loc!

"As juca cu doi la mijloc: Busquets - Rakitic", mai spune Ianis.

Atacul lui Ianis Hagi este "dinamita". Mbappe, Messi, Neymar si Ronaldo sunt preferatii lui.



Prietenii din copilarie isi scriau nume de fotbalisti pe tricouri. Nu si Ianis.

"Am fost un copil norocos pentru ca am putut sa am ce tricou mi-am dorit", mai spune el.

Exista si un tricou special pentru el.

"Tricoul de la meciul Steaua - Real Madrid il am. Stiu ca am fost cu tata la hotel, am luat semnatura de la toti jucatorii! Erau Roberto Carlos, Ronaldo, Raul, generatia aia", mai spune el.