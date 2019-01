Neymar, cel mai valoros fotbalist al planetei la 1 ianuarie 2019! Topul inceputului de an: Messi e pe 3, Ronaldo nu prinde primele 10 locuri

KPMG, unde dintre cele mai mari companii de sondare si audit din lume, a publicat topul celor mai valorosi fotbalisti la inceput de 2019.

Neymar este cel mai valoros fotbalist al planetei la 1 ianuarie 2019, noteaza KPMG intr-un audit. Potrivit concluziilor specialistilor in finante, valoarea lui Neymar se ridica la 206.5 milioane lire sterline!

Neymar este urmat de Kylian Mbappe, evaluat la 193.8 milioane, si de Leo Messi, evaluat la 183.2 milioane!

Topul este completat de Salah (151.6 milioane lire), Harry Kane (136.1), Eden Hazard (133.5) si Kevin De Bruyne (116.6).

Cristiano Ronaldo este evaluat la 96.5 milioane lire si nu a prins top 10.

In intocmirea topului si estimarea valorii fotbalistilor, KPMG a tinut cont de caracteristicile individuale ale fiecarui fotbalist (pozitie in teren, varsta si durata contractului), dar si de performante, comportamentul in teren (n.r disciplina), numarul de meciuri internationale si potentialul comercial.

Top 10 cei mai valorosi fotbalisti din Europa