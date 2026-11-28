Scene ireale vineri, în timpul unui meci din Divizia a III-a poloneză: un individ a pătruns pe teren cu o trotinetă electrică şi a reuşit să se plimbe câteva secunde pe gazon.

Meciul din Divizia a III-a poloneză dintre Stal Stalowa Wola şi echipa de rezerve a clubului Legia Varşovia a fost marcat de invadarea terenului de către un spectator... pe o trotinetă electrică.

În prelungiri, individul a rămas câteva secunde pe gazon şi şi-a continuat liniştit drumul, înainte de a fi urmărit de câţiva agenţi de securitate.

Totuşi, potrivit imaginilor filmate de spectatorii meciului, acesta a reuşit să părăsească stadionul.