Sâmbătă seară, de la ora 19:00 ora României, are loc meciul dintre Inter și Parma, primele și, de altfel, singurele două cluburi din cariera de antrenor a lui Cristi Chivu pe care le-a antrenat la nivel de seniori.

Meciul va avea loc pe ”Giuseppe Meazza” din Milano și va fi arbitrat de ”centralul” Kevin Bonacina

Inter - Parma este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00. Chivu vrea să-și recapete poziția de lider în Serie A

Ultima întâlnire dintre cele două grupări a avut loc în returul sezonului precedent, la începutul lunii mai, când Interul lui Chivu s-a impus cu 2-0 împotriva Parmei, în runda #35.

Înainte de meciul direct din actuala stagiune, Inter se află pe poziția secundă în Serie A cu 13 puncte. Patru victorii și un singur rezultat de egalitate a înregistrat echipa lui Chivu până acum.

De cealaltă parte, Parma se situează pe locul 15 în clasmaent cu patru puncte. Singura victorie a ”Cruciaților” a venit în etapa #4, când s-au impus acasă împotriva lui Genoa, clubul patronat de Dan Șucu.

Cum arată clasamentul din Serie A