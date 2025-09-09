Dacă în luna iunie italianul critica vehement decizia conducerii "nerazzurre", acum se declară complet impresionat de antrenorul român, pe care îl consideră "credibil" și potrivit pentru un club de asemenea anvergură.



Într-o intervenție recentă în emisiunea "Viva el Futbol", Adani a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Chivu, subliniind calitățile care, în opinia sa, îl recomandă pentru cel mai înalt nivel.



"Chivu îmi dă impresia că este un antrenor de nivel înalt. A fost căpitan la Ajax la 21 de ani. Nu există neapărat un pas canonic de urmat pentru a ajunge la o echipă mare, discursul despre experiență nu se aplică aici", a punctat Adani.



Fostul internațional italian și-a continuat elogiul, arătându-se impresionat de modul în care Chivu gestionează situația la Inter: "Îl văd potrivit, pentru naturalețea și stăpânirea cu care gestionează vestiarul și pentru cum comunică. Te aduce imediat, cu luciditate, seriozitate și cunoaștere, înapoi la echilibru. Simt că este un antrenor credibil".



În iunie, numirea i se părea ilogică



Atitudinea de acum a lui Daniele Adani este în contrast total cu cea de la începutul verii. În luna iunie, la scurt timp după ce Cristi Chivu l-a înlocuit pe Simone Inzaghi, același Adani punea sub semnul întrebării rațiunea din spatele deciziei luate de șefii clubului.



"Nu am înțeles această alegere. Sincer, nu am înțeles această decizie. Nu pun la îndoială calitatea lui Chivu, care pare serios, competent, pasionat și bine integrat în mediul 'nerazzurri', dar, după părerea mea, lipsește un parcurs logic și împărtășit", spunea atunci fostul fundaș, conform ParmaLive.

