Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, ar putea să îşi asigure titlul în acest sezon de Serie A, chiar înaintea desfăşurării meciului de duminică, împotriva fostei sale echipe Parma, relatează Associated Press.

Formaţia lui Cristi Chivu are un avantaj de 10 puncte faţă de cea de-a doua clasată, Napoli, şi 12 puncte faţă de rivala locală AC Milan, cu patru etape înainte de terminarea campionatului.

Calculele etapei

O victorie pe teren propriu duminică seară ar garanta câştigarea titlului de către nerazzurri.

Chiar şi un punct obţinut ar fi suficient în funcţie de rezultatele obţinute de celelalte două clasate, Napoli şi AC Milan.

Echipa căpitanului Lautaro Martinez ar putea de asemenea să se încoroneze campioană a Italiei dacă Napoli pierde sâmbătă la Como, iar AC Milan nu câştigă cu Sassuolo cu patru ore înaintea meciului de pe San Siro al elevilor lui Cristi Chivu.

Declarațiile lui Chivu

Acesta ar putea fi primul trofeu din cariera lui Cristi Chivu, a cărui experienţă precedentă în calitate de antrenor înainte de a veni pe San Siro a fost reprezentată de cele 13 meciuri pe banca Parmei, la finalul sezonului trecut.

''Ştiu prin ceea ce trec jucătorii, cum trăiesc ei aceste situaţii şi ceea ce înseamnă pentru ei să joace pentru Inter Milano'', a spus Chivu, care a făcut parte din echipa care a reuşit tripla în 2010 (campionat, Cupa Italiei, Liga Campionilor).

''Trebuie să-i îmbrăţişezi, să le spui mereu adevărul şi să rămâi consecvent fără să abandonezi ideile tale. Pot încerca să îmi joc rolul, dar în cele din urmă totul depinde de jucători'', a continuat antrenorul român.

''Am fost norocos pentru că aceşti băieţi au crezut repede în acest lucru. Am avut un sezon solid: 25 de victorii, 80 de goluri în ligă şi peste 100 în total. Nu este uşor de obţinut acest lucru, iar succesul se datorează lor pentru că au fost de acord cu tot ceea ce le-am cerut'', a mai spus Chivu.

Inter poate face eventul

Inter Milano ar putea reuşi dubla în acest sezon, în care va juca finala Cupei Italiei la 13 mai, împotriva echipei Lazio Roma.

În afara luptei pentru titlu, în Serie A este în toi confruntarea pentru ocuparea locurilor de Liga Campionilor.

Echipa plasată pe locul patru, Juventus Torino, este doar la trei puncte în faţa echipelor Como şi AS Roma. ''Bătrâna Doamnă'' urmăreşte obţinerea locului trei, ocupat de AC Milan în prezent, care se află la o distanţă de trei puncte.

Juventus Torino primeşte duminică vizita echipei Hellas Verona, ameninţată cu retrogradarea, în timp ce AS Roma joacă în Capitala Italiei cu Fiorentina, luni.

La celălalt capăt al clasamentului, Pisa va fi matematic retrogradată dacă nu reuşeşte să câştige cu Lecce, care este pe ultimul loc care asigură salvarea de la retrogradare.

Cremonese este la doar un punct în spatele echipei Lecce şi primeşte vizita lui Lazio Roma, luni.

Cealaltă echipă aflată în zona retrogradării, Hellas Verona, se află la 10 puncte în spatele lui Lecce.

În acest sezon, mijlocaşul Federico Dimarco a depăşit recordul pentru cele mai multe pase decisive într-un singur sezon de Serie A, etapa trecută, când a furnizat cele assist-uri la golurile echipei Inter în egalul cu Torino (2-2). Dimarco a ajuns la 18 assist-uri în acest sezon.

Colegul său Lautaro Martinez speră că va reveni în meciul de duminică după o accidentare care l-a ţinut departe în ultimele opt partide din campionat din cauza unei probleme la coapsă, jucând mai puţin de o oră în meciul cu AS Roma, în care a marcat de două ori, informează Agerpres. Campionul mondial din 2022 a revenit miercuri la antrenamentele echipei lui Chivu.

Clasamentul din Serie A