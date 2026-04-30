Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare

Inter a luptat pe toate cele trei fronturi până în ultima clipă, însă s-a clasat pe locul 2 în Serie A, la un punct în spatele campioanei Napoli, iar în finala Champions League a fost spulberată de PSG (0-5). De asemenea, în Cupa Italiei a fost eliminată de AC Milan, în semifinale.

Simone Inzaghi dezvăluie cum s-a produs plecarea de la Inter

Simone Inzaghi a decis să demisioneze la câteva zile după finala Champions League, deși mai avea contract cu Inter. La aproape un an distanță, italianul a explicat într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport cum s-a produs ruptura.

"Dacă le-am spus jucătorilor că plec înainte de finala Champions League? Nu! Nu puteam să fac așa ceva pentru că această decizie, care a fost foarte dureroasă pentru mine și familia mea, nu fusese luată.

Adevărul e că totul s-a întâmplat rapid: la două zile după finala de la Munchen, ne-am întâlnit acasă la Giuseppe Marotta, în prezența lui Piero Ausilio și Dario Baccin. Atunci, le-am spus că e nevoie de o schimbare pentru că am simțit că un ciclu s-a încheiat.

Ei și-ar fi dorit să rămân, dar mi-au înțeles alegerea. Ne-am despărțit, dar am rămas prieteni. Totuși, dacă am fi câștigat Champions League, aș fi rămas la Inter", a spus Simone Inzaghi, în primul interviu amplu acordat după plecarea de la Inter.

La câteva zile distanță după plecarea lui Inzaghi, Inter a conturat o listă cu mai mulți antrenori, precum Cesc Fabregas, Patrick Vieira sau Cristi Chivu. În cele din urmă, românul a fost alesul, iar acum e aproape de event.