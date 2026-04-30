Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare

Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare Serie A
Simone Inzaghi (50 de ani) a plecat de la Inter vara trecută, la câteva zile după ce a ratat dramatic toate trofeele puse în joc.

Inter a luptat pe toate cele trei fronturi până în ultima clipă, însă s-a clasat pe locul 2 în Serie A, la un punct în spatele campioanei Napoli, iar în finala Champions League a fost spulberată de PSG (0-5). De asemenea, în Cupa Italiei a fost eliminată de AC Milan, în semifinale.

Simone Inzaghi dezvăluie cum s-a produs plecarea de la Inter

Simone Inzaghi a decis să demisioneze la câteva zile după finala Champions League, deși mai avea contract cu Inter. La aproape un an distanță, italianul a explicat într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport cum s-a produs ruptura.

"Dacă le-am spus jucătorilor că plec înainte de finala Champions League? Nu! Nu puteam să fac așa ceva pentru că această decizie, care a fost foarte dureroasă pentru mine și familia mea, nu fusese luată.

Adevărul e că totul s-a întâmplat rapid: la două zile după finala de la Munchen, ne-am întâlnit acasă la Giuseppe Marotta, în prezența lui Piero Ausilio și Dario Baccin. Atunci, le-am spus că e nevoie de o schimbare pentru că am simțit că un ciclu s-a încheiat.

Ei și-ar fi dorit să rămân, dar mi-au înțeles alegerea. Ne-am despărțit, dar am rămas prieteni. Totuși, dacă am fi câștigat Champions League, aș fi rămas la Inter", a spus Simone Inzaghi, în primul interviu amplu acordat după plecarea de la Inter.

La câteva zile distanță după plecarea lui Inzaghi, Inter a conturat o listă cu mai mulți antrenori, precum Cesc Fabregas, Patrick Vieira sau Cristi Chivu. În cele din urmă, românul a fost alesul, iar acum e aproape de event.

Inzaghi spune că nu a mers la Al Hilal pentru bani

La Al Hilal, Inzaghi un salariu colosal, aproximativ 26 de milioane de euro anual, însă spune că nu acesta este motivul pentru care a ales Arabia Saudită.

"În Arabia Saudită pentru bani? Nu. Am vrut să încerc o nouă experiență, să am parte de o provocare într-un nou context. Din fericire, nu am avut niciodată probleme financiare, nu asta mi-a lipsit.

Am avut o casă grozavă în Milano unde puteam să văd totul, chiar și San Siro. Oferta de acolo m-a convins și mă bucur că sunt aici", a mai spus Inzaghi.

Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
Barcelona ar putea da lovitura: peste 90 de milioane de euro
The Replaceable One. Jose Mourinho poate fi înlocuit la Benfica de un conațional din Premier League!
Andrei Rațiu pentru finala Conference League! Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior Donețk - Crystal Palace, pe Sport.ro
Nottingham Forest - Aston Villa și Sporting Braga - Freiburg, semifinalele Europa League pe Sport.ro!
Prima jucătoare de tenis care a pozat în Playboy divorțează: pozele fierbinți ale fostei sportivei
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului

Victor Pițurcă vede o lovitură în fotbalul românesc: ”Dacă face asta, va fi dorit de Barcelona și Real Madrid”



The Replaceable One. Jose Mourinho poate fi înlocuit la Benfica de un conațional din Premier League!
Barcelona ar putea da lovitura: peste 90 de milioane de euro
A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid
Revine Adrian Șut la FCSB?! Lucian Filip a spus-o clar: „Am vorbit”
Neînvinsă și fără gol primit în preliminarii, Moldova a ratat calificarea la EURO!
Sărbătoare imensă în Serie A! Inter Milano a celebrat alături de suporteri al 20-lea Scudetto din istoria clubului
Liderul Inter Milano, la a 12-a victorie din 2024! Distanță uriașă față de marile rivale Juventus Torino și AC Milan în clasamentul din Serie A
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
stirileprotv Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

