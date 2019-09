Cifrele contractului lui Cristiano Ronaldo, facute publice! Suma uriasa pe care o va castiga pana in 2026

Cristiano Ronaldo va castiga o suma uriasa in urmatorii ani.

Starul portughez a semnat un nou contract cu producatorul de echipament sportiv Nike. Initial, se credea ca Ronaldo va incasa un miliard de euro dupa prelungirea contractului din 2016.

Cifrele reale sunt cu totul altele, informeaza DerSpiegel care citeaza documente furnizatede Football Leaks. Conform datelor dezvaluite de publicatia germana, Ronaldo va primi 16,2 milioane de euro pe an, ceea ce inseamna 162 de milioane de euro pe durata contractului.

Ronaldo va mai primi un bonus de 4 milioane de euro daca va mai castiga Balonul de Aur sau titlul pentru cel mai bun fotbalist al anului. Desi este semnat pana in 2026, contractul se poate incheia in momentul in care Ronaldo nu va mai juca la o echipa de top.