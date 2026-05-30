Fundaşul Alphonso Davies, în ciuda accidentării, şi atacantul Jonathan David, care nu se află în formă, se numără totuşi printre cei 26 de jucători convocaţi pentru Cupa Mondială de fotbal 2026, care va debuta pe 11 iunie, a anunţat, vineri, selecţionerul echipei Canadei, Jesse Marsch, citat de AFP.

Canada, calificată din oficiu în calitate de coorganizatoare, se află în Grupa B la turneul final alături de Elveţia, Bosnia-Herţegovina şi Qatar. Canadienii vizează în continuare primul lor titlu la Cupa Mondială, deşi nu au reuşit să acumuleze niciun punct în precedentele participări din 1986 şi 2022.

Starurile Alphonso Davies și Jonathan David, la datorie

Pentru aceasta, selecţionerul Jesse Marsch se bazează în special pe căpitanul său, Alphonso Davies. Însă fundaşul lateral stânga al lui Bayern Munchen, care a revenit la mijlocul sezonului după o accidentare gravă la genunchi, a suferit o altă accidentare la ischio-gambieri la începutul lunii mai. Deşi încă sub tratament la Munchen, "Fonzy" este aşteptat să se alăture echipei naţionale pe 31 mai.

"Am avut o bună comunicare cu Bayern, dar avem nevoie ca el să fie alături de noi, staff-ul nostru tehnic trebuie să ştie cum se simte", a explicat antrenorul principal într-o conferinţă de presă, asigurând că fundaşul în vârstă de 25 de ani şi-a reluat deja antrenamentele individuale. "Este incredibil de entuziast şi va fi pregătit" pentru Cupa Mondială, a subliniat el.

Un alt jucător important, Jonathan David, este la 26 de ani golgheterul istoric al echipei naţionale (39 de goluri), dar a dezamăgit în acest sezon la Juventus Torino.

Fundaşul Moise Bombito face şi el parte din lot, chiar dacă nu este apt pentru meciuri. El nu a mai jucat de când şi-a fracturat tibia la începutul lunii octombrie 2025, dar a declarat recent că este "100% apt".

Alţi jucători, precum Promise David şi Alfie Jones, revin şi ei după accidentări.

Canada va juca două meciuri amicale, împotriva Uzbekistanului pe 1 iunie la Edmonton şi împotriva Irlandei pe 5 iunie la Montreal, înainte de intrarea sa în turneu.

Lotul de 26 de jucători al Canadei pentru CM 2026

Portari (3):

Maxime Crépeau (Orlando City/SUA), Dayne St. Clair (Inter Miami/SUA), Owen Goodman (Crystal Palace/Anglia)

Fundaşi (9):

Derek Cornelius (Olympique Marseille/Franţa), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hadjuk Split/Croaţia), Joel Waterman (Chicago Fire/SUA), Luc de Fougerolles (Fulham/Anglia), Moise Bombito (Nice/Franţa), Alistair Johnston (Celtic Glasgow/Scoţia), Alphonso Davies (Bayern Munchen/Germania), Alfie Jones (Middlesbrough/Anglia)

Mijlocaşi (10):

Stephen Eustaquio (FC Porto/Portugalia), Ismael Kone (Sassuolo/Italia), Tajon Buchanan (Villarreal/Spania), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC/SUA), Ali Ahmed (Norwich/Anglia), Nathan Saliba (Anderlecht/Belgia), Liam Millar (Hull City/Anglia), Marcelo Flores (Tigres/Mexic), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC/SUA), Jonathan Osorio (Toronto FC)

Atacanţi (4):

Jonathan David (Juventus Torino/Italia), Cyle Larin (Southampton/Anglia), Promise David (Union Saint-Gilloise/Belgia), Tani Oluwaseyi (Villarreal/Spania). Agerpres