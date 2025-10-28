Juventus, mutare-bombă: aduce un antrenor care a plâns când a fost demis!

Luciano Spalletti, fost antrenor la Inter, AS Roma şi Napoli, precum şi fost selecţioner al Italiei, este prima opţiune a celor de la Juventus pentru a-l înlocui pe croatul Igor Tudor.

După recentele eşecuri ale lui Thiago Motta şi Igor Tudor, Luciano Spalletti pare persoana potrivită la Torino. El a condus-o pe Napoli către al treilea scudetto din istoria sa, iar apoi a condus naţionala Italiei (2023-2025), fiind demis în luna iunie, după înfrângerea severă cu Norvegia (0-3), în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

În acel moment, Spalletti a fost în prim-planul unei conferințe incredibile, în care a plecat din fața jurnaliștilor plângând!

Spalletti, la Torino pe termen scurt



Spalletti, 66 de ani, şi-a exprimat deplina disponibilitate pentru a prelua conducerea ''Bătrânei Doamne'', însă cu un contract doar până la sfârşitul sezonului.

Conducerea clubului Juventus l-a contactat deja pe antrenor, iar o întâlnire între părţi este programată, astăzi, pentru a discuta acordul. Mâine, Juventus joacă, acasă, împotriva lui Udinese, iar Massimiliano Bambrilla, antrenorul echipei secunde, va sta pe banca tehnică, potrivit Agerpres.



Juventus mai are două opţiuni, dacă nu ajunge la o înţelegere cu Spalletti: italienii Roberto Mancini, fost antrenor al echipei naţionale, şi Raffaele Palladino, fost antrenor la Fiorentina şi Monza.